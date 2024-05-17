Усик – Ф’юрі: інтелект і швидкість проти потужності та габаритів

У ніч на неділю визначиться абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Вже практично точно. Організатори мегафайту підстрахувалися і ввели в контракт на бій пункт про величезні штрафи для обох спортсменів, які тим доведеться сплатити у разі відмови від поєдинку.

І в суботу пізно ввечері за київським часом (у ніч на неділю) світ дізнається ім’я нового абсолютного чемпіона у надважкій вазі – першого у XXI столітті. Востаннє титулом абсолютного чемпіона володів Леннокс Льюїс, коли переміг у 1999 році Евандера Холіфілда.

З шостого разу

При цьому бій за титул абсолютного чемпіона вже зривався кілька разів. Восени 2021-го, коли Усик не зміг домовитися з Ентоні Джошуа та відкласти бій-реванш. Потім, восени 2022-го, коли сторони розійшлися щодо терміну проведення бою. Усику потрібен був час на відновлення після бою з Джошуа, а Ф’юрі дуже хотів побитися до кінця календарного року. І, зрештою, британець побився зі співвітчизником Дерком Чісорою. Потім з`явилася дата 29 квітня 2023, але анонсу бою так і не було, а в лютому команда Усіка звинуватила суперника в неадекватних грошових запитах.

Контракт на бій між Усиком та Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу було офіційно підписано 29 вересня 2023 року. Але… Спочатку поєдинок мав відбутися в Саудівській Аравії в Ер-Ріяді 23 грудня 2023 року, але після бою Ф’юрі — Нганну було перенесено через недостатність часу на підготовку Ф’юрі. Наступною датою шоу було затверджено 17 лютого 2024 року. Але Ф’юрі отримав розтин і бій знову перенесли.

18 травня… Здається, вже ніщо не завадить двом боксерам-чемпіонам все ж таки вийти в ринг і визначити найкращого. Час для головного бою настав.

Гігантська міць та габарити

Головною перевагою чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі, безумовно, були і залишаються міць та габарити. При цьому дуже важливо зауважити, що британський чемпіон вміє своїми габаритами користуватися. Він у жодному разі не товстий і неповороткий. Тайсон дуже координований боєць, який може змінюватися і підлаштовуватися під суперника по ходу бою, на якийсь час йти в глухий захист, а потім раптово розкриватися і наносити свої фірмові потужні удари. Від цих ударів вже постраждали дуже багато бійців. І Усик це чудово знає. Тим не менш, йому буде неймовірно важко та незручно у рингу з таким суперником.

До речі, Усик три попередні бою провів із вагою близько 100 кг. Оптимальна вага Ф’юрі — в районі 120 кг. І з цим обов’язково треба щось вигадати. Зрозуміло, у команді Олександра не сиділи склавши руки та підготували свій план із нейтралізації головного козиря опонента.

Також до переваг Фьюрі можна віднести вміння міняти стійку під час бою. Насправді цей елемент, вважається, чи не головною перевагою британця в очах аналітиків. Правосторонню стійку Тайсон трохи частіше використовує для позиційного боксу, а в лівій – переважно боксує агресивним першим номером.

У зв’язку з цим, з одного боку, Усику начебто звичніше боксувати з правшами. З іншого, Олександр, мабуть, віддав би перевагу, щоб Тайсон прийняв чисто-бокс, тактичне протистояння. Як це було в поєдинку Усика з іншим британцем Ентоні Джошуа, де українець, незважаючи на те, що був аутсайдером на котируваннях букмекерів, в обох боях отримував шанси, і обидва чудово використав.

Боксерський інтелект та робота ніг

Говорячи ж про переваги українського боксера, насамперед варто відзначити його боксерський розум, роботу ніг та тактику. Усик "повільно запрягає", але поступово нарощує кількість ударів, міць і виходить на пік десь до середини бою. Початок він використовує для того, щоб придивитися до опонента.

Також варто зазначити, що Усик не вкладається в удари, оскільки завдає їх у русі. За рахунок цього він менш уразливий при спробах суперника контратакувати зустрічним ударом. Також він уміло контролює дистанцію — може або відійти на безпечну відстань, або зрушити вбік і атакувати "другою хвилею". Зважаючи на те, що все це відбувається у високому темпі, бій з Усиком дуже енерговитратний для його опонентів — потребує граничної концентрації уваги та швидкої реакції на дії українця.

"Він цього більше хоче"

На питання "Телеграфа" за рахунок чого Усик може перемогти Ф’юрі, промоутер українця Олександр Красюк зазначив:

"За рахунок того, що він цього більше хоче. Мотивації. Розумієте, на такому рівні, коли спортсмени змагаються у топ-дивізіоні, кожен із них має свої переваги та недоліки, але сумарно одне з одним приблизно однаково. І, якісь маленькі відсотки та нюанси дають цю перевагу. І саме ці відсотки криються в мотивації, бажанні, настрої… Якщо хочете, психологічній та ментальній перевазі.

У свою чергу, екс-чемпіонка світу та віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова у коментарі "Телеграфу" зазначила: "Насамперед потрібно розібрати Тайсона Ф’юрі, який є дуже відомим персонажем у світі боксу, і не лише через свою епатажність, А й з точки зору хороших боксерських навичок. Для цього дивізіону — хевівейта — це дуже хороший боєць, який не раз довів, що навіть падаючи в 12-му раунді, здатний піднятися й далі продовжувати боксувати, як у поєдинку проти Деонтея Уайлдера.

Але ми також пам’ятаємо, що Тайсон Ф’юрі виглядав відверто погано проти Отто Валліна, де він провів зовсім не такий поєдинок, на який від нього зазвичай чекають. Ну і його поєдинок проти Нганну, де він, м’яко кажучи, не виглядав переконливо. І це говорить про те, що Ф’юрі далеко не такий стабільний потужний боксер, "робоча машина", яким його звикли бачити раніше. Тому тут дуже багато залежатиме від самого Ф’юрі, яким він вийде на цей поєдинок. Зрозуміло, що він спробує домінувати і бути активним, працювати з перших раундів.

У свою чергу, Усик, звичайно, спочатку пристрілюватиметься, придивлятиметься. Зрозуміло, йому потрібно буде знаходити лазівку, щоб потрапити, адже розміри та розмах рук боксерів непорівнянні. Щоб вийти на свою ударну дистанцію, Олександру необхідно буде пристосовуватись до суперника, а далі… Треба замотати-закрутити суперника на початку, і не дати йому домінувати з другої половини бою. Постійно, за рахунок темпу, збільшувати свою роботу та змусити Ф’юрі бути непереконливим у цьому поєдинку", — додала Шатернікова.

Букмекери – за Ф’юрі

Аналітики букмекерських контор схильні віддати перемогу Ф’юрі, але з мінімальною перевагою. Так, Favbet приймає ставки на успіх британця з коефіцієнтом 1,90, тоді як перемога Усіка оцінюється в 2,08. У відсотковому співвідношенні це приблизно 55/45 на користь Ф’юрі.

При цьому букмекери практично не вірять у дострокову перемогу одного з боксерів. На таку перемогу Ф’юрі ставки приймаються з розрахунку 4,15 до 1, Усика – 6 до 1.

Де дивитись?

Бій Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі на території України можна буде переглянути на платформі Megogo. Поєдинок буде доступний за платною підпискою на медіасервісі. Подивитися бій Усик — Ф’юрі можна буде за підписками Легка, Оптимальна, Максимальна та Спорт.

Очікується, що бої основного карду розпочнуть орієнтовно о 19:00 за київським часом у суботу, 18 травня. Трансляція бою Усик — Фьюрі стартує орієнтовно о 1:30 за київським часом.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.