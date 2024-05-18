Беринчик - Наваррете: букмекеры назвали фаворита чемпионского боя

Специалисты не верят в успех украинца

В субботу, 18 мая, в Сан-Диего (штат Калифорния, США) состоится чемпионский бой в легком весе Денис Беринчик (18-0, 9 КО) — Эммануэль Наваррете (38-1-1, 31 КО). Победитель противостояния может выйти на объединительный поединок против Василия Ломаченко.

По мнению букмекеров, украинский боксер является аутсайдером поединка. Об этом сообщает favbet.

На успех Дениса аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 4,40. В то же время успех мексиканца более вероятен — 1,30, шансы на ничью крайне малы — 19,00. Добавим, что букмекеры считают самым вероятным исходом поединка победу Эммануэля решением судей (2,45).

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть прямую трансляцию боя Беринчик — Наваррете. Поединок будет доступен для просмотра в Украине на платной основе.

Напомним, в прошлом бою Беринчик победил шведа Энтони Йигита на вечере бокса Усик — Дюбуа. До этого Денис разобрался с французом Иваном Менди. Украинец еще не дрался за основной пояс, в отличие от соперника. Наваррете является чемпионом мира в трех весовых категориях, однако мексиканец лишь дебютирует в легком весе.