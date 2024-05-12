Камбосос відправив себе в нокдаун у бою з Ломаченком (відео)

Австралійський боксер упав після промаху

У неділю, 12 травня, у Перті (Австралія) відбулося велике шоу професійного боксу, у головному бою якого на ринг вийшли українець Василь Ломаченко (18–3, 12 КО) та австралієць Джордж Камбосос-молодший (21–3, 10 KO). У поєдинку стався унікальний момент.

У 7-му раунді австралієць відправив у нокдаун сам себе. Про це повідомляє "Телеграф".

У сьомій 3-хвилинці Камбосос спробував завдати потужного силового удару з лівої, проте його боковий припав на повітря і за інерцією Джордж упав на настил рингу. Рефері не зарахував нокдаун у цьому моменті. Додамо, що через 4 раунди Василь потужним ударом по корпусу поклав опонента на канвас, а ще через деякий час добив його.

На сайті "Телеграф" доступні відео найкращих моментів поєдинку Ломаченко — Камбосос, а також повне відео бою українця з австралійцем. Після "дуелі" Василь ні слова не сказав про війну на батьківщині, хоч при цьому він не відмовився від українського прапора на рингу.

Нагадаємо, на вечорі боксу Ломаченко — Камбосос стався конфуз. Рінг-анонсер оголосив переможцем не тоу боксерку, через що стався скандал.