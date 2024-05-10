"Досить потужно": Ломаченко допомагає ЗСУ, але не афішує це

Український боксер публічно не виступає на тему війни

Віцепрезидент Національної ліги професійного боксу України, ексчемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова розповіла, що скандальний український боксер Василь Ломаченко потужно допомагає ЗСУ. Але спортсмен не афішує це.

Відповідний коментар Шатернікової наводить sport-express.ua. Аліна зазначила, що Василь має проукраїнську позицію, однак через свій характер публічно її не висловлює.

– Олександр Усик активно допомагає ЗСУ та своєму народові, який постраждав від дій агресора. Ломаченко також це робить?

– Так, не афішує, але допомагає досить потужно.

– Ви з ним спілкуєтеся російською чи українською?

– По-різному. Якщо я йому, наприклад, розповідаю щось про шпиталь, то можу і так, і так.

Раніше Шатернікова розповіла про службу Ломаченка. До речі, боксер отримав дозвіл на виїзд з України від міністра оборони, а також від Міністерства молоді та спорту.

Нагадаємо, 12 травня в Австралії Ломаченко проведе чемпіонський бій проти місцевого боксера Джорджа Камбососа. Поєдинок можна буде подивитись у мережі безкоштовно, а букмекери озвучили прогноз на цей бій.