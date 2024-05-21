До середини літа: Усик відсторонений від боксу через травму

Український чемпіон мав підозру на перелом щелепи

Український боксер Олександр Усик отримав тяжкі пошкодження у поєдинку проти британця Тайсона Ф’юрі. Тепер його тимчасово відсторонено від боксу.

Таке рішення щодо абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі ухвалила Британська комісія з боксу. За інформацією порталу BoxRec, боксерську ліцензію українця призупинено до 2 липня поточного року.

Ліцензія Усика має бути відновлена одразу, як тільки український боксер та його команда доведуть, що спортсмен вже відновився від травм. Для цього Усику буде призначено додатковий медогляд.

Раніше промоутер Усика Олександр Красюк розповів про стан боксера у коментарі Boxing King Media. "У Олександра не була зламана щелепа. Лікарі дали пораду Усику не відвідувати прес-конференцію після бою, а відвідати лікарню, але він наполіг на своєму і таки прибув поспілкуватися з журналістами, а вже після цього поїхав до лікарні. Це незначна травма, йому знадобиться тиждень для відновлення".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усику було проведено кілька рентгенів і накладено чотири шви після поєдинку з Ф’юрі.