Кілька рентгенів та чотири шви: що відомо про стан Усика після поєдинку з Ф'юрі

Попри все, "Кіт" буде готовий до реваншу

Український боксер Олександр Усик потрапив у лікарню після перемоги над Тайсоном Ф’юрі нібито через перелом щелепи. Насправді він звернувся до медиків через розсічення над правим оком та занепокоєння стосовно давньої травми.

Подробиці про стан українського боксера журналіст ESPN Марк Коппінжер повідомив у соцмережі Х. Він написав, що Олександру Усику наклали чотири шви над правим оком.

Що відомо про травму Усика

Коппінжер з посиланням на промоутера українського боксера Олександра Красюка написав, що лікарі радили боксеру зробити декілька рентгенів. Це пов’язано зі старою травмою спортсмена. Також Усику "зашили" розсічення над правим оком, наклавши чотири шви.

Красюк запевнив, що український боксер буде готовий до реваншу. Бій відбудеться у жовтні 2024 року.

Нагадаємо, в ніч на 19 травня по Києву Олександр Усик провів бій з британцем Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Український спортсмен переміг за очками. Як пройшов поєдинок за "абсолюта" — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Ф'юрі не зміг гідно прийняти поразку у бою. Він заявив, що Усик переміг через війну в Україні.

Раніше "Телеграф" писав про значення перемоги Усика над британцем для нашої країни. Зазначимо, що спортсмен є дворазовим абсолютним чемпіоном світу.