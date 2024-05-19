Стоячий нокдаун та потужний аперкот: найкращі моменти бою Усик — Ф’юрі (відео)

"Циганський король" мало не впав під натиском "Кота"

У суботу, 18 травня, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбувся великий вечір профі-боксу, у головному бою якого на рингу зійшлися небиті чемпіони-важковаговики Олександр Усик (22-0, 14 КО) та Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО). Поєдинок українця та британця завершився перемогою першого роздільним рішенням суддів.

Дуель запам’яталася яскравим 9 раундом, а також потужними аперкотами у виконанні "Циганського короля". Про це повідомляє "Телеграф".

Усик з перших хвилин володів ініціативою в рингу, проте Ф’юрі знайшов зброю, яка ледь не зламала перебіг поєдинку. Тайсон несподівано використав у своєму арсеналі потужні аперкоти, один із яких вразив українця. Проте все змінив 9-й раунд, у якому "Циганський король" опинився у стоячому нокдауні. Саме нокдаун приніс Олександру перемогу, адже суддівський рахунок був дуже близьким до нічиєї — 115-112, 114-113, 113-114 на користь українця.

Найкращі моменти бою Усик — Ф’юрі

Нагадаємо, в андеркарді шоу Усик — Ф’юрі відбулося кілька видовищних боїв, зокрема нокаутом у першому раунді завершив свій виступ в Ер-Ріяді українець Даніель Лапін. Також у першій 3-хвилинці все вирішив Марк Чемберлен на прізвисько "Грім", який нокаутував нігерійця Джошуа Олувасеуна. Крім того, легенда російського боксу Сергій Ковальов зазнав нищівної поразки від шведа Робіна Сафара.