"Усик і талант, і роботяга": український боксер Гончарук підбив підсумки історичного бою і не тільки

Українець поділився своїми враженнями від вечора боксу

Український боксер легкої ваги Данило Гончарук провів спаринг із топовим бійцем своєї ваги — Джо Кордіна. Боксер спарингували перед вечором боксу в Ер-Ріяді, де за підсумком представник Великобританії сенсаційно програв Ентоні Какаче, втративши пояс чемпіона.

"Телеграф" поспілкувався із Гончаруком. У коментарі нашому виданню українець розповів про те, як вийшло вийти на такого топового суперника, а також багато чого іншого.

"Запросили мене в онлайн-режимі, написали на WhatsApp, його менеджер. Порадив мене Дмитро Асанов, учасник Олімпійських ігор, чемпіон світу, Європи. Ми з ним спарингуємо в Дубаї, спілкуємося, дружимо. І через нього запропонували мені ці спаринги.

Мене добре прийняли, зустріли, таксі замовили, готель зняли, я з ними там і тусувався, ходив у моли на сніданок, на обід, на вечерю, ну все добре. Спілкувалися англійською я знаю добре, тому спілкувалися. Спокійно. Ще був спаринг-партнер із Британії. І вони мені казали, що вони з одного залу. З міста одного", — розповів наш боксер.

За словами Гончарука, у команді Кордини вважали, що має хороший стиль для спарингу.

"Спаринги проходили добре. Мені сподобалося в цілому. У нього і швидкість, і рівень боксу, школа боксу. Він уміє все. Чемпіон світу. Одним словом, чемпіон світу можна характеризувати. Це було не порівняти ні з чим. У Дубаї таких спарингів не знайти. А ми так, щоб у ці раунди стояти з чемпіоном світу, не змінюватись, а чітко з ним стояти. Щелепа, сказали, що це феномен. Як вони всі сказали, і Джо, і Соні говорив.

Тренування Гончарука у Саудівській Аравії

Намагався українець пояснити і поразку Кордіни від Какаче. За його словами, вирішальним став третій раунд, коли пропустив потужний удар.

"І мені здається це і вплинуло на результат бою. Так, це і вплинуло на все. Це взагалі сенсація, виходить, що володар пояса програв сенсаційно. А Какаче досвідченіший, він у принципі боксує вже з 2011 або з 2012 року у професіоналах. У аматорах він, звичайно, не такий, як Джо, але все одно у профіках у нього хороша освіта.

Загалом щодо організації вечора боксу в Ер-Ріяді Гончарук залишився дуже задоволеним. Також він висловився про перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф’юрі.

"Я вчора так кричав, що всі передплатники мене чули. Усі, всі на світі чули мій крик. Коли оголошували вже, хто виграв, усі чули мій крик, напевно. знав. І напевно це було через те, що ставку на Ф’юрі зробив усім знайомий Дрейк репер.

Для мене це було очікувано, якщо чесно, з усіх факторів. Це унікальна перемога загалом і для світу спорту, і для українського спорту. Усик і талант, і роботяга, ну все в ньому є. Усі якості, які є у боксера, у ньому є. Він і б’є, він і рухається, має швидкість, має, ну все, всі показники. І підборіддя, як показав бій. Так, він тримає удар, у нього нормальна броня. Він має все, реально все. І габарити у нього, і він не малий, і не великий", - додав він.

Для довідки. Гончарук провів на професійному рингу сім поєдинків, вигравши шість із них за однієї поразки.

Цей матеріал створений за партнерства з LuckyPunch. Більше новин боксу за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки Усик та Ф’юрі заробили за бій.