"Проситемо IBF про виключення": промоутер Усика хоче зберегти пояс для Олександра

Усик може втратити титул абсолютного чемпіона вже 1 червня.

Протягом найближчих двох тижнів український боксер Олександр Усик може втратити статус абсолютного чемпіона. Українця можуть позбавити чемпіонського поясу IBF через неможливість проведення обов’язкового захисту титулу із претендентом.

Однак президент IBF заявив, що будь-який чинний чемпіон може попросити про виключення будь-якого правила федерації. І якщо представники українця зроблять це, то в IBF розглянуть прохання і, можливо, до Олександра буде застосовано особливі умови, повідомляє Worldboxingnews.

Промоутер українського чемпіона Олександр Красюк розповів, що команда Усіка планує скористатися цією можливістю. "Звичайно, ми проситимемо IBF про виключення з правил", — сказав Красюк.

Джерело зазначає, що якщо в IBF схвалять прохання команди українця, то бій Хргович – Дюбуа не буде титульним, а Олександр Усик буде зобов’язаний провести захист титулу IBF із переможцем цього поєдинку після реваншу із Ф’юрі у жовтні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усика відсторонено від боксу до 2 липня через травму, яку він отримав у бою з Ф’юрі.