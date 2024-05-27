"Олімпіакос" — Фіорентина": названо фаворита у парі фіналу Ліги конференцій

Італійська команда має кращі шанси на думку букмекерів

29 травня відбудеться фінальний матч третього за значимістю єврокубку Ліги конференцій. В Афінах, на "АЕК Арені" зійдуться грецький "Олімпіакос" та італійська "Фіорентина" з Флоренції.

На думку аналітиків букмекерських контор, фаворитом матчу є італійська команда. Так, Favbet приймає ставки на перемогу італійської команди з коефіцієнтом 2,50, тоді як на "Олімпіакос" – 3,25, а на нічию – 3,40.

У відсотковому співвідношенні це 40/31 на користь "Фіорентини". І, відповідно, 29 відсотків на нічию.

У той же час, bet365 дає наступні котирування — 2,35 на перемогу "Фіорентини", 3,00 — на перемогу "Олімпіакоса" й 3,25 — на нічию. А Betsson, відповідно, 2,38, 3,10 та 3,30.

Матч відбудеться в Афінах, але не на стадіоні "Олімпіакоса", а на арені одного і принципових суперників команди у чемпіонаті Греції – АЕКу. Гра розпочнеться о 22.00 за київським часом.

"Олімпіакос" жодного разу в історії не вигравав єврокубок, але команда U-19 грецького клубу вигравала Юнацьку лігу УЄФА цього сезону 2023/24. У свою чергу, "Фіорентина" вигравала Кубок володарів кубків -1960/61, Кубок УЄФА-1989/90, а також грала у фіналі Кубка європейських чемпіонів 1956/57 та минулого розіграшу Ліги конференцій-2022/23. У тому матчі англійський "Вест Хем" переміг "Фіорентину" у кривавому фіналі.