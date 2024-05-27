Визначено шанси Довбика на звання найкращого бомбардира Євро.

Футболіст "Жирони" та збірної України посідає 30-е місце у списку бомбардирів

Форвард "Жирони" та збірної України Артем Довбік, який забив 24 голи в Ла Лізі та отримав приз найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії, потрапив до списку номінантів на звання найкращого бомбардира Євро-2024 у букмекерів. Щоправда, шанси на підсумковий успіх у гравця збірної України невеликі.

Так, за даними Favbet Артем замикає Топ-30 бомбардирів національних команд. А його шанси на те, щоб виграти приз найкращого бомбардира оцінено у 41 до 1.

Фаворитами в гонці бомбардирів є француз Кіліан Мбаппе (6,00), англієць Гаррі Кейн (6,50) та португалець Кріштіану Роналду (13,00). Також до Топ-6 найімовірніших претендентів увійшли англієць Джуд Беллінгем (15.00), француз Олів’є Жиру та бельгієць Ромелу Лукаку (по 21,00).

Зазначимо, що Довбик став першим українцем, який виграв трофей Пічічі, приз найкращому бомбардиру Ла Ліги. Крім того, він повторив досягнення Андрія Шевченка за кількістю голів у топ-5 лігах (24).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Довбик та Циганков запалили в останньому матчі чемпіонату Іспанії, зробивши 7 гольових дій на двох.