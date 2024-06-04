Футболіст збірної України отримав російське громадянство

Уродженець Кривого Рогу під час війни отримав російський паспорт

Колишній півзахисник збірної України, а нині гравець російського клубу "Крила Совєтов" із Самари Дмитро Іванісеня отримав російське громадянство. Футболіст перейшов до російської команди в липні 2021 року.

Про це повідомляє sport24.ru. Додамо, що російський триколор вже з’явився у профілі гравця на сайті transfermarkt.

Вихованець "Шахтаря" Іванісеня з літа 2021 виступає за "Крила Советов". До цього він грав за тбіліське "Динамо", луганську "Зорю" та маріупольський "Іллічівець". На рахунку Дмитра одна гра за національну команду України. У 2019 році він зіграв тайм під керівництвом Андрія Шевченка у товариській грі проти Естонії (1:0), також гравець викликався до молодіжної команди України.

Дмитро Іванісеня отримав російське громадянство

Зазначимо, після переходу Іванісені до російського клубу на нього посипалася критика з України, через що він назвав українців "злими". Додамо, Дмитро пообіцяв "з честю та гідністю" захищати кольори російського клубу. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за чутками, Іванісеня хотів розірвати контракт із "Крила Совєтов", однак зробити цього гравець не зумів через величезні відступні.