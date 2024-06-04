Футболист сборной Украины получил российское гражданство

Уроженец Кривого Рога во время войны стал обладателем российского паспорта

Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне игрок российского клуба "Крылья Советов" из Самары Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство. Футболист перешел в российскую команду в июле 2021 года

Об этом сообщает sport24.ru. Добавим, что российский триколор уже появился в профиле игрока на сайте transfermarkt.

Воспитанник "Шахтера" Иванисеня с лета 2021 года выступает за "Крылья Советов". До этого он играл за тбилисское "Динамо", луганскую "Зарю" и мариупольский "Ильичевец". На счету Дмитрия одна игра за национальную команду Украины. В 2019 году он сыграл тайм под руководством Андрея Шевченко в товарищеской игре против Эстонии (1:0), также игрок вызывался в молодежную команду Украины.

Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство

Отметим, после перехода Иванисени в российский клуб на него посыпалась критика из Украины, из-за этого он назвал украинцев "злыми". Добавим, Дмитрий пообещал "с честью и достоинством" защищать цвета российского клуба. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, по слухам, Иванисеня хотел расторгнуть контракт с "Крылья Советов", однако сделать этого игрок не сумел из-за огромных отступных.