Білодід і не тільки: за Україну в дзюдо на Олімпіаді виступлять четверо силовиків

Ліцензії вже вибороли по двоє представників чоловічої та жіночої команд

Збірна України з дзюдо виступить на Олімпіаді у Парижі у складі чотирьох спортсменів. Нашу команду представлять Дарія Білодід, Єлизавета Литвиненко, Богдан Ядов та Дільшот Халматов.

Доля п’ятого можливого учасника команди – Антона Савицького, вирішиться наприкінці червня. А ось Артем Лесюк та Юлія Курченко свій шлях в олімпійському відборі завершили, але ліцензій до Парижа так і не завоювали. "Телеграф" розповідає про команду, яка менш ніж за два місяці представлятиме Україну на найпрестижнішому форумі у світі спорту.

Претендували на половину ліцензій

Змагання з дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі відбудуться з 27 липня по 3 серпня. Кількість спортсменів порівняно з попередніми Олімпійськими іграми зменшиться з 386 до 372. Чоловіки та жінки будуть представлені в рівній кількості. Медалі будуть розіграні у семи вагових категоріях серед чоловіків та жінок, а також серед змішаних команд. Таким чином, загалом буде розіграно 15 комплектів нагород.

Кожна країна (НОК) може бути представлена одним спортсменом у кожному виді програми, максимум 14 спортсменів. Але ці ліцензії, ясна річ, треба ще завоювати. А ось збірна Франції на правах країни-господарки Ігор свої 14 квот отримала автоматично. Інші спортсмени отримували і продовжують отримувати ліцензії відповідно до кваліфікаційного олімпійського рейтингу, який формує Міжнародна федерація дзюдо (IJF). Кваліфікаційний період триває з 24 червня 2022 року до 23 червня 2024 року. Остаточний список буде опубліковано 25 червня.

Таким чином, українська команда спочатку претендувала на полвину — 7 ліцензій із 14. І чотири з них вже у нас у кишені. І є всі сподівання, що за три тижні цих ліцензій уже буде п’ять.

Важкий шлях Дар'ї

Безумовно, найвідомішою українською дзюдоїсткою останніх років є Дар'я Білодід. Колись наймолодша в історії чемпіонка світу та Європи, багаторазова переможниця різного роду комерційних турнірів, вона пережила справжню спортивну трагедію у Токіо-2020. На тій Олімпіаді, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021-го, Білодід була головним претендентом на "золото", але програла вже у півфіналі. Насилу, через істерики, вийшла на сутичку за третє місце і все-таки виборола медаль. Нехай і не ту, на яку розраховувала. Але… найважче було попереду.

Перехід у нову вагову категорію, дався спортсменці вкрай важко: "У 2022 році я програла практично всі турніри. І це було дуже важко з психологічної точки зору, адже до цього я практично все вигравала. Було дуже важко знайти в собі сили і йти далі, Але я дуже вдячна людям, близьким, тренерам, родичам, які вірили в мене і всіляко підтримували".

Чемпіонкою Європи Дар’я стала наприкінці квітня у хорватському Загребі. І це була її перша перемога на подібному турнірі за п’ять років після успіху в Мінську-2019. А заразом, ця перемога надає неймовірного заряду сил і впевненості в собі перед Олімпіадою.

А на питання, як можна сфокусуватися на улюбленій справі в той час, коли у твоїй країні йде повномасштабна війна Дар’я відповідає так: "Треба бути сильною, сконцентрованою на собі, на своїй справі, розуміти, що ти представляєш країну в такий непростий час. І ніколи не здаватися. Зараз мене надихають перемоги для наших людей, для воїнів, які виборюють перемогу на фронті, країни загалом".

Підкорити Париж у 20 років

А ось піком кар’єри Єлизавети Литвиненко став чемпіонат світу-2022 у Ташкенті, де вона виборола бронзову медаль. Успіхами на чемпіонатах Європи вона може похвалитися лише на рівні кадетів та юніорів. А на дорослому рівні, крім бронзи ЧС, вигравала срібні та бронзові медалі Гран-прі, "Великого шолома" та світового Мастерса. 2024-го спортсменка виграла бронзові медалі на Гран-прі в Лінці та на "Великому шоломі" в Баку та Тбілісі.

При цьому Єлизаветі тільки в лютому виповнилося 20 років. І в нашій олімпійській четвірці вона наймолодша.

"Відчуття? Це щось нове, я дуже нервуюсь. Дуже чекаю на Олімпійські ігри, тому що участь в Іграх — мета моєї спортивної кар’єри в цілому. Думки про Париж вперше з’явилися після чемпіонату світу в Ташкенті. Коли я там здобула бронзову медаль, то зрозуміла, що можу подумати і про олімпійську ліцензію".

До речі, у своїй ваговій категорії – до 78 кг., Єлизавета конкурувала з Юлією Курченко, яка ще зовсім нещодавно, 24 березня, принесла збірній України ювілейне 10-те золото турнірів "Великого шолома". "Так, дійсно, конкуренція з Юлією мотивувала мене. І, в тому числі, завдяки цьому, я зараз з ліцензією на Ігри в Париж".

Дільшот, який розмовляє українською

Ім’я Дільшота Халматова також стало відоме вже після Ігор у Токіо. Якщо у 2018 році він став чемпіоном країни та чемпіоном Європи серед юніорів, то у 2021 році став чемпіоном України вже серед дорослих. А у 2022 повторив свій успіх на чемпіонаті країни.

Того ж 2022-го українець завоював срібні медалі на турнірах "Великого шолома" в Баку та Анталії. 2023-го Халматов також завоював золоту медаль на Гран-прі в Загребі і взяв срібло на Гран-прі в Лінці. А в листопаді 2023 року він досяг успіху вже на чемпіонаті Європи. У французькому Монпельє український дзюдоїст став володарем срібної медалі – у фінальному поєдинку за титул він поступився спортсмену із Франції Лукі Мхеїдзе.

Наразі спортсмен проходить реабілітацію після травми коліна. "Реабілітація проходить за планом. Ближче до Ігор все має бути нормально. Жодних ускладнень лікарі не виявили".

А говорячи про першу медаль такого великого турніру, як чемпіонат Європи, зазначає: "Ми всі довго йшли до цієї перемоги, всі дуже хвилювалися – сім’я, мої близькі, тренерський штаб. Ну а зараз, ясна річ, переповнюють емоції. До речі, мені тренер перед фіналом сказав, мовляв, кидай свої емоції, тобі ще фінал пройти треба (посміхається – ред.)".

Етнічний узбек Дільшот народився у Києві та з пресою спілкується виключно українською. Причому з легкістю, що не може не розчулювати.

Подолав себе після невдачі в Токіо

Нарешті, Богдан Ядов став чемпіоном Європи ще 2022 року, у болгарській Софії. А через рік змінив золото на бронзу у Монпельє. Також він є багаторазовим призером турнірів "Великого шолома" та Гран-прі, а 2023-го здобув першу перемогу на турнірі "Великого шолома" у кар’єрі. І не де-небудь, а саме в Парижі, місті проведення Олімпіади-2024.

"Я просто чекаю на Олімпійські ігри. Це мрія всього мого життя, і коли я прокидаюся, я щодня йду на тренування з однією думкою як я виступатиму на Іграх", — зазначає Богдан.

Цікаво, що минулу Олімпіаду Токіо-2020 Ядов пропустив, не зумівши успішно пройти відбірковий цикл. Але не опустив руки і знайшов у собі сили боротися за ліцензію вже у відборі Париж-2024. "Я не залишав спроб потрапити на найпрестижніший турнір у світі спорту завдяки моїм близьким, тренерам, сину… Усі мені надихали на подальші успіхи. Уболівальники теж підтримували. Я вдячний кожному з них".

Команда "силовиків"

Цікаво, що кожен із наших спортсменів на внутрішній арені представляє силові структури. Дар’я Білодід нині виступає від Служби безпеки України, Єлизавета Литвиненко – від Збройних сил України, а Богдан Ядов та Дільшот Халматов виступають за "Динамо", представляючи Національну гвардію.

І що на нинішніх змаганнях, що на Олімпіаді вони представлятимуть не просто Україну, а саме силові структури країни. Тих, хто зараз перебуває на фронті, борючись за цілісність та Незалежність української держави.

Четвірка може перетворитися на п’ятірку

П’ятим спортсменом у складі делегації збірної України може бути вже згаданий Антон Савицький. Свої кваліфікаційні турніри спортсмен, який виступає у ваговій категорії до 100 ке. вже пройшов. І йому залишається найважче – просто сидіти та чекати на закінчення виступу конкурентів й підсумкового рейтингу Міжнародної федерації дзюдо. Наразі Савицький посідає 12-те місця у таблиці з 13 прохідних. І на двох турнірах European Open вирішиться доля опонентів і, разом із ними, самого Антона. Четвірка може перетворитися на п’ятірку, що було б символічно. Адже олімпійським символом, як відомо, є п’ять переплетених кілець.

Крім того, п’ята ліцензія може вплинути на долю збірної України в командному турнірі. Відповідно до регламенту кваліфікації, для участі у турнірі змішаних команд кожна НОК повинна мати щонайменше 6 дзюдоїстів з індивідуальними ліцензіями, які відповідають специфіці вагових категорій командного турніру. Але з важливою приміткою: 5 квот отримають по одному найкращому представнику кожного континенту, якщо вони матимуть принаймні 5 спортсменів із ліцензіями. І ось тут є "лазівка" для збірної України.