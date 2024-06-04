Белодед и не только: за Украину в дзюдо на Олимпиаде выступят четверо силовиков

Лицензии уже завоевали по двое представителей мужской и женской команд

Сборная Украины по дзюдо выступит на Олимпиаде в Париже в составе четырех спортсменов. Нашу команду представят Дарья Белодед, Елизавета Литвиненко, Богдан Ядов и Дильшот Халматов.

Судьба пятого возможного участника команды – Антона Савицкого, решится в конце июня. А вот Артем Лесюк и Юлия Курченко свой путь олимпийского отбора завершили, но лицензий в Париж так и не завоевали. "Телеграф" рассказывает о команде, которая менее чем через два месяца будет представлять Украину на самом престижном форуме в мире спорта.

Претендовали на половину лицензий

Соревнования по дзюдо на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдут с 27 июля по 3 августа. Количество спортсменов, по сравнению с предыдущими Олимпийскими играми, уменьшится с 386 до 372. Мужчины и женщины будут представлены в равном количестве. Медали будут разыграны в семи весовых категориях среди мужчин и женщин, а также среди смешанных команд. Таким образом, всего будет разыграно 15 комплектов наград.

Каждая страна (НОК) может быть представлена одним спортсменом в каждом виде программы, максимум 14 спортсменов. Но эти лицензии, понятное дело, нужно еще завоевать. А вот сборная Франции, на правах страны-хозяйки Игр свои 14 квот получила автоматически. Остальные же спортсмены получали и продолжают получать лицензии в соответствии с квалификационным олимпийским рейтингом, который формирует Международная федерация дзюдо (IJF). Квалификационный период длится с 24 июня 2022 года по 23 июня 2024 года. Окончательный список будет опубликован 25 июня.

Таким образом, украинская команда изначально претендовала на 7 лицензий из 14. И четыре из них уже у нас в кармане. И есть все надежды, что через три недели этих лицензий уже будет пять.

Трудный путь Дарьи

Безусловно, самой узнаваемой украинской дзюдоисткой последних лет является Дарья Белодед. Некогда самая молодая в истории чемпионка мира и Европы, многократная победительница разного рода коммерческих турниров, она пережила настоящую спортивную трагедию в Токио-2020. На той Олимпиаде, которая состоялась в 2021-м из-за пандемии коронавируса, Белодед была главным претендентом на "золото", но проиграла уже в полуфинале. С огромным трудом, через истерики, вышла на схватку за 3-е место и все-таки завоевала медаль. Пусть и не ту, на которую рассчитывала. Но… самое трудное было впереди.

Переход в новую весовую категорию, который дался спортсменке крайне трудно: "В 2022м году я проиграла практически все турниры. И это было очень трудно с психологической точки зрения, ведь до этого я практически все выигрывала. Было очень трудно найти в себе силы и идти дальше, но я очень благодарна людям, близким, тренерам, которые верили в меня и всячески поддерживали. Не давали мне возможности сдаться. В итоге, я сейчас с олимпийской лицензией, выиграла чемпионат Европы. Считаю, что на правильном пути".

Чемпионкой Европы Дарья стала в конце апреля, в хорватском Загребе. И это была ее первая победа на подобном турнире за пять лет, после успеха в Минске-2019. А заодно, эта победа придает неимоверный заряд сил и уверенность в себе перед Олимпиадой.

А на вопрос, как можно сфокусироваться на любимом деле в то время, когда в твоей стране идет полномасштабная война Дарья отвечает так: "Нужно быть сильной, сконцентрированной на себе, на своем деле, понимать, что ты представляешь страну в столь непростое время. И никогда не сдаваться. Сейчас меня вдохновляют победы для наших людей, для воинов, которые борются за победу на фронте, страны в целом".

Покорить Париж в 20 лет

А вот пиком карьеры Елизаветы Литвиненко стал чемпионат мира-2022 в Ташкенте, где она завоевала бронзовую медаль. Успехами на чемпионатах Европы она может похвастать только на уровне кадетов и юниоров. А на взрослом уровне, кроме бронзы ЧМ выигрывала серебряные и бронзовые медали Гран-при, "Большого шлема" и мирового Мастерса. В 2024-м спортсменка выиграла бронзовые медали на Гран-при в Линце и на "Большом шлеме" в Баку и Тбилиси.

При этом, Елизавете только в феврале исполнилось 20 лет. И в нашей олимпийской четверке она самая молодая.

"Ощущения? Это что-то новое, я очень нервничаю. Очень жду Олимпийские игры, потому что участие в Играх — цель моей спортивной карьеры в целом. Мысли о Париже в первые появились после чемпионата мира в Ташкенте. Когда я там завоевала бронзовую медаль, то поняла, что могу подумать и об олимпийской лицензии".

Кстати, в своей весовой категории – до 78 кг., Елизавета конкурировала с Юлией Курченко, которая езе совсем недавно, 24 марта, принесла сборной Украины юбилейное 10-е золото турниров "Большого шлема". "Да, действительно, конкуренция с Юлией, мотивировала меня. И, в том числе, благодаря этому, я сейчас с лицензией на Игры в Париже".

Дильшот, говорящий по-украински

Имя Дильшота Халматова также стало известно уже после Игр в Токио. Если в 2018 году он стал чемпионом страны и чемпионом Европы среди юниоров, то в 2021 году стал чемпионом Украины уже среди взрослых. А в 2022 повторил свой успех на чемпионате страны.

В том же 2022-м украинец завоевал серебряные медали на турнирах "Большого шлема" в Баку и Анталии. В 2023-м Халматов также завоевал золотую медаль на Гран-при в Загребе и взял серебро на Гран-при в Линце. А в ноябре 2023 года он добился успеха уже на чемпионате Европы. Во французском Монпелье украинский дзюдоист стал обладателем серебряной медали – в финальном поединке за титул он уступил спортсмену из Франции Луке Мхеидзе.

Сейчас спортсмен проходит реабилитацию после травмы колена. "Реабилитация проходит по плану. Ближе к Играм все должно быть нормально. Никаких осложнений врачи не обнаружили".

А говоря про первую медаль такого крупного турнира, как чемпионат Европы, отмечает: "Мы все долго шли к этой победе, все очень волновались – семья, мои близкие, тренерский штаб. Ну а сейчас, понятное дело, переполняют эмоции. Кстати, мне тренер перед финалом сказал, мол, бросай свои эмоции, тебе еще финал пройти надо (улыбается – ред.)".

Этнический узбек Дильшот родился в Киеве и с прессой общается исключительно по-украински. Что не может не подкупать.

Преодолел себя после неудачи в Токио

Наконец, Богдан Ядов стал чемпионом Европы еще в 2022, в болгарской Софии. А спустя год сменил золото на бронзу в Монпелье. Также он является многократным призером турниров "Большого шлема" и Гран-при, а в 2023-м одержал первую победу на турнире "Большого шлема" в карьере. И не где-нибудь, а именно в Париже, городе проведения Олимпиады-2024..

"Я просто жду Олимпийские игры. Это мечта всей моей жизни, и когда я просыпаюсь, я каждый день иду на тренировку с одной мыслью как я буду выступать на Играх", — отмечает Богдан.

Любопытно, что прошлую Олимпиаду Токио-2020 Ядов пропустил, не сумев успешно пройти отборочный цикл. Но, не опустил руки и нашел в себе силы бороться за лицензию уже в отборе Париж-2024. "Я не оставлял попыток попасть на самый престижный турнир в мире спорта благодаря моим близким, тренерам, сыну… Все мне вдохновляли на дальнейшие успехи. Болельщики тоже поддерживали. Я благодарен каждому из них".

Команда "силовиков"

Любопытно, что каждый из наших спортсменов на внутренней арене представляет силовые структуры. Дарья Белодед в настоящее время выступает от Службы безопасности Украины, Елизавета Литвиненко – от Вооруженных сил Украины, а Богдан Ядов и Дильшот Халматов выступают за "Динамо", представляя Национальную гвардию.

И, что на нынешних соревнованиях, что на Олимпиаде, они будут представлять не просто Украину, а именно силовые структуры страны. Тех, кто сейчас находится на фронте, сражаясь за целостность и Независимость украинского государства.

Четверка может превратиться в пятерку

Пятым спортсменом в составе делегации сборной Украины может быть уже упомянутый Антон Савицкий. Свои квалификационные турниры спортсмен, выступающий в весовой категории до 100 ке. уже прошел. И ему остается самое мучительное – ждать окончания выступления конкурентов и итогового рейтинга Международной федерации дзюдо. На данный момент Савицкий занимает 12-е места в таблице из 13 проходных. И на двух турнирах European Open решится судьба оппонентов и, вместе с ними, самого Антона. Четверка может превратиться в пятерку, что было бы символично. Ведь олимпийским символом, как известно, являются пять переплетенных колец.

Кроме того, пятая лицензия может повлиять и на судьбу сборной Украины в командном турнире. Согласно регламенту квалификации, для участия в турнире смешанных команд каждая НОК должна иметь по крайней мере 6 дзюдоистов с индивидуальными лицензиями, которые соответствуют специфике весовых категорий командного турнира. Но, с важным примечанием: 5 квот получат по одному лучшему представителю каждого континента, если они будут иметь по крайней мере 5 спортсменов с лицензиями. И вот тут есть "лазейка" для сборной Украины.