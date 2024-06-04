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"Над нами знущаються": у збірній України перед Олімпіадою пролунав скандал через порвані чешки

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Збірна України зі спортивної гімнастики Новина оновлена 04 червня 2024, 16:17
Збірна України зі спортивної гімнастики. Фото instagram.com/verniaiev13

Терпець спортсмена урвався

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв розкритикував роботу Української федерації гімнастики перед Олімпійськими іграми-2024. До речі, українські гімнасти блискуче виступили на чемпіонаті Європи-2024.

Відповідний коментар Олег розмістив у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Верняєв звернувся до віцепрезидента Федерації Стелли Захарової.

"Саме так Федерація гімнастики та Стелла Захарова допомагають спортсменам готуватися до ОІ. Минулого разу знадобилося 4 дні. Починаємо відлік", — написав Верняєв, який прикріпив до посту фото порваних чешок. Додамо, що Олімпіада-2024 розпочнеться вже у липні.

Порвані чешки Олега Верняєва
Порвані чешки Олега Верняєва

На ситуацію відреагувала тренер головної зірки збірної України Іллі Ковтуна Ірина Горбачова. На своїй сторінці у Facebook вона прокоментувала невдоволення спортсмена, наголосивши, що проблеми перед Іграми існують і вони впливають на підготовку атлетів.

"Чешки це не найбільша біда та проблема під час багаторічної робити й заключного етапу підготовки до Олімпійських ігор-2024!!!

Над нами прямо знущаються й з нас весь час намагаються зробити бовдурів! Лицемірять, дезінформують… Усіма способами хочуть перекрити кисень й в черговий раз зірвати підготовку до Олімпійських ігор-2024, не дати можливість гідно представити країну…

Продовжуючи "естафету" Олега Верняєва, в котрого в першого остаточно увірвався терпець, я готова й відкрита до співпраці з журналістами стосовно й наших ситуацій, котрі виникли з Міністерством молоді та спорту України (нікого не роблю винними, прошу розібратися й покарати винних, а не лишати, як завжди, й з якими дотепер не можемо розібратися, щоб, врешті решт, це все божевілля, беззаконня, свавілля, безкарність припинилися й нас почали хоча б поважати й припинили протидію…" — написала Горбачова.

Ілля Ковтун та Ірина Горбачова
Ілля Ковтун та Ірина Горбачова

Нагадаємо, Верняєв, якому у березні 2023 року Спортивний арбітражний суд (CAS) скоротив термін дискваліфікації, перейшов на українську мову.

Теги:
#Олег Верняєв #Спортивна гімнастика #Ілля Ковтун