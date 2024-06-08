"Змушували співати про російських моряків": футболіст розповів, як Україна "втратила" Крим

Спортсмен зі Львова грав у Криму до анексії

Голкіпер "Вереса" Богдан Когут розповів про період виступів у складі "Севастополя". Нещодавно рівненський клуб зумів зберегти собі прописку в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) у стикових матчах.

Відповідний коментар Когута наводить football24.ua. За словами футболіста, українська влада припустилася великої помилки, не проводячи українізацію в Криму. Крім того, кіпер розповів, як президент "Севастополя" змушував їх співати пісню: "Севастополь-Севастополь – гордість російських моряків". Богдан грав за цей клуб у 2011-12 роках.

– Севастополь – надзвичайно гарне місто. Тому дуже шкода, що ми втратили Крим. Я виступав за Севастополь у 2011-12 роках і можу сказати, що на той момент Україною там не те що не пахло, а її взагалі не було. Якщо у Сімферополі ще були якісь вивіски, назви вулиць українською, то приїхавши у Севастополь, ти потрапляв у абсолютно чуже середовище.

Йду з дружиною по супермаркету, розмовляємо українською, а на нас дивляться, як на якихось н***ів. Не було нічого українського. Це провина нашої влади – потрібно було українізувати Крим набагато скоріше. Нам наказували співати "Севастополь-Севастополь – гордость рускіх моряков". Яких рускіх, б***ь? – думаю собі, я зі Львова! А президент клубу змушує співати.

– Красільніков.

– Так. Друга команда грає, а він: "Співайте гімн". Минув час – і ми бачимо, до чого це привело. Не слідкую за ним, але десь читав, що він там залишився. Одіозна фігура.

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