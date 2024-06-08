"Дружба через спорт": швейцарські солдати продовжують змагатися із росіянами

Не всі цивілізовані країни відмовилися змагатися з агресорами

Швейцарські військові продовжують виступати на змаганнях під егідою Міжнародної федерації військового спорту (CISM), попри участь у турнірах російських військ. До речі, саме у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє nzz.ch. За інформацією джерела, головнокомандувач швейцарських військ Томаса Сюсслі дозволив швейцарській делегації змагатися з російськими солдатами лише з одним обмеженням — турніри мають проходити не у РФ та Білорусі.

У травні 2024 року швейцарські солдати разом із росіянами взяли участь у півмарафоні в Сараєво (Боснія та Герцеговина). Крім того, минулого року Швейцарія взяла участь у трьох чемпіонатах світу (з дзюдо, стрільби та боротьби) за участю РФ. До речі, деякі скандинавські та балтійські держави бойкотують турніри CISM через участь Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні. Примітно, що девіз змагань: "Дружба через спорт".

2025 року Швейцарія прийме Зимові військові ігри, однак країна, схоже, не дозволить російським солдатам перетинати кордон.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання у нейтральному статусі. Крім того, спортсмени із цих країн не повинні бути пов’язані з армією. У разі військових ігор це неможливо. До речі, МОК дозволив росіянам виступити на Олімпіаді-2024 у Парижі з низкою обмежень.