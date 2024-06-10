"Діамант": дружина футболіста збірної України засвітила пишні форми на курорті (фото)

Сім’я футболіста відпочиває у Туреччині

Каріна Кочергіна, дружина правого півзахисника польського "Ракува" та національної збірної України Владислава Кочергіна, відпочила у Туреччині. У міжсезоння пара відпочивала у південно-східній Азії.

Відповідну публікацію Кочергіна розмістила на своїй сторінці в Instagram. Каріна опублікувала кілька фото у купальнику. Знімки згідно з геолокацією були зроблені в Анталії (Туреччина) — курортному регіоні країни на узбережжі Середземного моря.

На фото Кочергіна позувала в синьому купальнику, а у якості аксесуарів Каріна обрала сонцезахисні окуляри, капелюшок та сумку Christian Dior. Користувачі захопилися красою дівчини, на яку підписано майже 100 тис. людей.

Карина Кочергіна

"Діамант", "Небесна краса", "Синій колір вам личить", "Шикарна фігура", "Неймовірний образ", — пишуть користувачі під постом Каріни.

Кочергін виступає за "Ракув" з березня 2022 року, коли відбувся його перехід із "Зорі" (вільний агент). Минулого сезону він забив 8 голів і віддав 4 гольові передачі у 50 матчах у всіх турнірах. До речі, на рахунку Владислава одна гра за збірну України, щоправда, на Євро-2024 Сергій Ребров не взяв хавбека. З розкладом матчів національної команди можна ознайомитись на сайті "Телеграф".