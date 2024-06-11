Опинився в нокауті: п’яний Ф’юрі впав на коліна біля бару (відео)

Колишній чемпіон світу випив "зайву чарку" у закладі у Моркамі

Екс-чемпіона світу з боксу Тайсона Ф’юрі, який раніше втратив свій титул у бою з Олександром Усиком, вивели з бару в рідному місті боксера Моркам (Великобританія). Сам Циганський король визнав, що до цього встиг посидіти з однією чаркою.

Залишаючи заклад, Ф’юрі, який кілька тижнів тому втратив статус непереможеного боксера в бою з Усиком, впав на землю, опинившись на колінах, повідомляє The Sun. За деякий час до цього, Ф’юрі прийшов у бар у компанії друзів.

Незабаром охоронці попросили Ф’юрі залишити заклад, оскільки вважали, що він п’яний. З бару Фьюрі довелося виповзати рачки. Боксер так напився, що не мав сили підвестися на ноги. Джерело, близьке до Ф’юрі, повідомило, що боєць не пив більше року. "Він випив багато і відчував себе не дуже добре", — наводить його слова джерело.

Швейцарів бару Nowhere вже охрестили в соцмережах "найсміливішими в Англії". Адже саме вони виводили Ф’юрі з бару.

Раніше стало відомо, що 21 грудня Тайсон Ф’юрі знову зійдеться в рингу з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Бій-реванш відбудеться у Саудівській Аравії.