Молодой вратарь сборной умер: недавно он отыграл лучший матч в жизни (видео)

Футболист скончался у себя дома

В субботу, 15 июня, в возрасте 26 лет умер вратарь "Милуолла" и сборной Черногории по футболу Матия Шаркич. В феврале не стало легендарного голкипера "Реала" Мигеля Анхеля Гонсалеса Суареса.

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба в соцсети Х. Причины смерти талантливого голкипера не называются.

"Все в клубе выражают свою любовь и соболезнования семье и друзьям игрока в это чрезвычайно печальное время. Клуб на данный момент не будет давать дальнейших комментариев и просит уважать частную жизнь семьи Шаркича", — говорится в заявлении клуба.

По данным черногорского издания Vijesti, футболисту стало плохо в своей квартире в Будве утром в субботу, после чего он скончался. Добавим, что у Матии есть брат-близнец, который также играет в футбол (выступает за черногорский "Дечич" на позиции полузащитника).

Напомним, Матия также играл за "Вулверхэмптон", "Сток Сити", "Бирмингем", "Ливингстон", "Шрусбери" и выступал в системе "Астон Виллы". В составе сборной Черногории вратарь провел девять матчей, в частности игру с Бельгией (0:2). В этом поединке Шаркич показал игру мирового класса. Пользователи пишут, что футболист сыграл "матч жизни".

Напомним, в апреле ушел из жизни знаменитый украинский футболист и тренер Михаил Фоменко. В этом месяце также умер бывший немецкий футболист, чемпион мира-1974 Бернд Хельценбайн.