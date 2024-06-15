Умер знаменитый английский футболист, прославившийся в Лондоне и Ливерпуле

Не стало легенды "Арсенала" и "Эвертона"

В субботу, 15 июня, в возрасте 54 лет умер знаменитый форвард ряда английских клубов Кевин Кэмпбелл. В этот день также ушел из жизни перспективный вратарь сборной Черногории.

Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала" в соцсети Х. Именно здесь Кэмпбелл начинал свою карьеру футболиста, сыграв за Пушкарей 210 матчей.

"Мы опустошены, узнав, что наш бывший нападающий Кевин Кэмпбелл умер после непродолжительной болезни. Кевина обожали все в клубе. Все мы думаем о его друзьях и семье в это трудное время. Покойся с миром, Кевин", — гласит сообщение от Канониров.

Кроме того, Кевин является легендой "Эвертона", за который он отыграл 160 поединков. В последнее время экс-футболист работал экспертом на британском телевидении.

"Не просто настоящий герой "Гудисон Парка" и икона английской игры, но и невероятный человек, о чем знает каждый, кто когда-либо с ним встречался", – говорится в заявлении Ирисок.

Подборка голов Кевина Кэмпбелла

Напомним, в апреле 2024 года ушел из жизни знаменитый украинский футболист и тренер Михаил Фоменко. В этом месяце также умер бывший немецкий футболист, чемпион мира-1974 Бернд Хельценбайн.