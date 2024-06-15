Роналду зіткнувся із проблемами Мудрика на Євро-2024: захищали усією командою (відео)

КріРо знову знаходиться в центрі уваги

На відкритому тренуванні збірної Португалії відбулася низка інцидентів, пов’язаних зі спробою фанатів дістатися зіркового форварда "Аль-Насра" Кріштіану Роналду. З такою проблемою зіштовхнулася і збірна України через популярність вінгера "Челсі" Михайла Мудрика.

У мережі доступні кадри, як фанати масово прориваються на поле до Роналду, а воротар збірної Португалії та англійського "Вулвергемптону" Жозе Са повалив одного з них на газон. Про це повідомляє "Телеграф".

Під час тренування десятки вболівальників вибігали на поле та заважали заняттю. Головною ціллю фанатів був КріРо. В якийсь момент на поле вибігли десятки людей, через що служба безпеки не могла відреагувати швидко. Їм на допомогу прийшов Са. До речі, деякі вболівальники таки зуміли добігти до CR7, проте футболіст явно був не задоволений цим.

Нагадаємо, на відкрите тренування збірної України зненацька прийшли тисячі вболівальників, фанати також завадили проведенню заняття, вибігаючи на поле за автографом від Мудрика. Цікаво, що після тренування Синьо-жовті охоче роздавали автографи всім охочим.

Нагадаємо, збірна Португалії закриватиме програму матчів першого туру Євро-2024. З розкладом та результатами всіх ігор ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Крім того, у нас на сайті є розклад трансляцій ігор групового етапу.