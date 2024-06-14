"Чарівна": дружина футболіста збірної України зірвала компліменти яскравими фото з курорту

Пара у шлюбі з 2020 року

Жінки футболістів збірної України продовжують захоплювати своїми новими фотографіями. На цей раз компліменти отримала дружина захисника "Динамо" Олександра Тимчика, який вирушив до Німеччини на Євро-2024.

Судячи з публікацій у соціальній мережі Instagram, Каріна Тимчик разом із маленьким синочком відпочивала у Греції. На нових знімках дівчина позує у готелі Senseana Sea Side Resort & Aquadventure.

Каріна Тимчик регулярно оновлює свої соцмережі та має чималу армію передплатників. На її сторінку в Instagram підписано понад 8 тисяч людей, які не втомлюються засипати компліментами молоду красуню.

На свіжій фотографії Каріна не похвалилася своїми формами, але підписники оцінили кадр сотнями лайків та коментарями.

Цікаво, що на відміну від багатьох жінок українських футболістів, Каріна рідко публікує відверті фото. Але це не заважає їй отримувати сотні компліментів, у тому числі від чоловіка.

Ще фото Тимчик із відпочинку в Греції

До речі, вже 13 червня дружина футболіста повернулася до України, про що повідомила у сторіс.

Нагадаємо, що футболіст збірної України одружився ще 2020 року. Цікаво, що пара розпочала стосунки, коли Тимчик грав у молодіжному складі київського "Динамо". У січні 2023 року у щасливих батьків народився син і тепер малюк регулярно потрапляє на їхні сторінки в соціальних мережах.

Олександр Тимчик потрапив у заявку збірної України на Євро-2024 і вже 17 червня матиме шанс вийти на поле в матчі проти Румунії.

Раніше "Телеграф" писав про те, який фурор у мережі викликала дружина футболіста збірної України Владислава Кочергіна Каріна.