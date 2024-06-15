Іспанія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу Євро-2024

Великий матч пройде у Берліні

У суботу, 15 червня, на чемпіонаті Європи з футболу-2024 стартують представники групи B, зокрема, відбудеться одна з центральних ігор групового етапу Іспанія — Хорватія. Напередодні на Євро-2024 відбувся перший поєдинок.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Хорватія. Зустріч відбудеться у Берліні на "Олімпіаштадіоні", початок о 19:00 за київським часом.

Іспанія – Хорватія – початок о 19:00 (оновлюється)

Поєдинок має принциповий характер, адже в групі B ще виступає непередбачувана Італія, а також темна конячка Албанія, який вдруге грає на такому рівні. Всі учасники, напевно, хочуть зайняти перше місце у квартеті, щоб отримати слабшого суперника в першому раунді плей-оф.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру Іспанія — Хорватія в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на цю зустріч.

Нагадаємо, в Албанії парламент призупинив роботу через Євро-2024. На сайті "Телеграф" доступні календар, розклад та результати всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу.