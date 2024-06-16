Словенія — Данія: онлайн-трансляція голів у матчі Євро-2024

Гра пройде в Штутгарті

У неділю, 16 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу стартують команди із групи С. Словенія та Данія розпочнуть першими з цього квартету.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію поєдинку групи С Словенія — Данія. У цій статті в режимі онлайн буде додано лише відео голів, а після фінального свистка — відеоогляд зустрічі.

Словенія — Данія — початок о 19:00 (оновлюється)

Стартові склади команд:

Словенія та Данія спробують взяти очки у дебютній зустрічі на Євро, адже далі на них чекають важкі поєдинки з англійцями та сербами. Проте шанси данців у цьому протистоянні виглядають кращими. Англія та Сербія зіграють свій матч першого туру також 16 червня — початок о 22:00 за київським часом.

Матч Словенія — Данія можна переглянути по ТБ в Україні, причому зробити це можна безкоштовно. На сайті "Телеграф" доступні розклад та результати всіх ігор Євро-2024 з футболу, а також турнірні розклади.

Нагадаємо, футболіст збірної Угорщини прославився на чемпіонаті Європи з футболу, просто вийшовши на заміну. Вся справа у незвичайній зовнішності футболіста.