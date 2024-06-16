Угорський нападник став мемом, з’явившись на Євро-2024 (фото)

Користувачі жартують через габарити гравця

Форвард збірної Угорщини Мартін Адам прославився на чемпіонаті Європи-2024, просто вийшовши на заміну. Гравець з’явився на полі наприкінці матчу першого туру групи А Угорщина — Швейцарія (1:3).

Фото футболіста збирає мільйони переглядів. Про це повідомляє nocontextfooty в соцмережі Х.

Футбольний паблік опублікував просто знімок футболіста, фото зібрало за добу понад 5 мільйонів переглядів. Річ у тому, що 29-річний Мартін має великі габарити, як для гравця рівня Євро. Користувачі вже прозвали його "угорським вікінгом".

"Якщо він потрапив на Євро, то це можеш зробити й ти", "Це регбіст", "Це футболіст, який не схожий на футболіста", "І він вийшов, щоб забивати. Ногами!", — жартують у мережі.

Адам Мартін

Додамо, що в офіційній заявці Євро-2024 написано, що вага Мартіна становить 83 кг, однак у це ніхто не вірить.

Нагадаємо, у групі А було зіграно всі ігри першого туру. У матчі-відкриття Німеччина розгромила Шотландію (5:0). У цій грі сталося одразу 2 скандали, пов’язані з РФ. По-перше, матч відвідав друг Путіна, а по-друге, на трибунах хтось розвісив російські прапори.