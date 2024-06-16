РФ повторила провокацію на Євро-2024: допомогли "брати" (фото)

Серби притягли на свій матч Євро-2024 прапори РФ

У неділю, 16 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу знову помітили російські триколори. До цього прапори РФ потрапили у трансляцію матчу-відкриття Євро-2024 Німеччина — Шотландія (5:1).

На цей раз прапори РФ на трибунах розмістили сербські вболівальники. Про це повідомляє ZoryaLondonsk у соцмережі Х.

Журналіст Ендрю Тодос також прикріпив кадр із трансляції гри першого туру групи С Сербія — Англія. На ньому видно як прапори Сербії, так і прапори РФ. На одному з них можна прочитати напис "Росія".

"На жаль, неминуче", — йдеться у повідомленні під скриншотом.

До слова, у Берліні заборонили російські прапори на головній фан-зоні країни. Зустріч Сербія-Англія проходила в Гельзенкірхені (Німеччина) на Арені "АуфШальке".

Нагадаємо, збірну РФ з футболу було відсторонено від усіх міжнародних змагань ще 2022 року, вона не брала участі у відборі на чемпіонат Європи-2024. Перед Євро-2024 Сербія приїхала до Москви, де провела товариський поєдинок із росіянами. Серби стали першими європейцями, які зіграли проти РФ у футбол після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну.

Додамо, на матчі Німеччина — Шотландія також помітили друга Путіна.