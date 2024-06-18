Не відірвати очей: у Зінченка на матчі Євро-2024 були особисті красуні-вболівальниці (фото)

Гравця підтримували на трибунах дружина та донька

!7 червня відбувся перший матч збірної України на Євро-2024 проти команди Румунії. Крім армії вболівальників, яка підтримували команду загалом, гравці на трибунах "Мюнхен-Арени" мали персональних фанатыв.

Так, Олександра Зінченка на трибунах стадіону підтримували дружина та донька, повідомляє "Телеграф". Юна вболівальниця провела майже весь матч у мами на руках і з цікавістю спостерігала за подіями на полі.

Безумовно, найвідданіші вболівальниці Зінченка засмутилися через результат гри. Але тримали себе в руках, підтримуючи чоловіка та батька до кінця.

Нагадаємо, що Влада Седан стала знаменитою під час Євро-2016, коли була визнана символом того турніру та найкрасивішою вболівальницею збірної України. А на наступному Євро-2020 вже сиділа на трибуні з животом, що округлився, будучи вагітною від гравця команди Олександра Зінченка.

Як повідомляв "Телеграф", збірна України розгромно програла команді Румунії у стартовому матчі. Після поразки мережу розривали меми, а головною темою для жартів уболівальників стала мобілізація гравців.