Бельгія — Словаччина: онлайн-трансляція голів на Євро-2024

Команди розпочнуть свій шлях на Євро-2024 у Франкфурті-на-Майні

У понеділок, 17 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу зіграють суперники збірної України по групі Е – Бельгія та Словаччина. Напередодні Синьо-жовті сенсаційно програли Румунії з рахунком 0:3.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Бельгія — Словаччина. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів.

Бельгія – Словаччина – 0:1 (оновлюється)

7 хв. Гол! Іван Шранц відкрив рахунок у грі, зігравши першим на добиванні.

Матч розпочався!

Стартові склади команд:

Після поразки України у групі Е все стало з ніг на голову. Наша команда стала аутсайдером квартету, відкривши шлях у плей-оф решті учасників. Однак для виходу до 1/8 фіналу і бельгійцям, і словакам доведеться попітніти. Команди проведуть очний поєдинок у Франкфурті-на-Майні на "Франкфурт Арені", початок зустрічі о 19:00 за київським часом. Бельгія — однозначний фаворит поєдинку, але збірна Словаччини здатна відібрати у бельгійців очки.

Додамо, що матч Бельгія – Словаччина покажуть в Україні. До речі, під час гри Румунія – Україна за рахунку 3:0 перервалась трансляція на Megogo. На сайті "Телеграф" доступні результати та відеоогляди всіх матчів чемпіонату Європи з футболу.