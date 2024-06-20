На Євро пролунав черговий скандал: одна збірна може знятися з турніру

У Сербії поставили УЄФА ультиматум

Збірна Сербії може знятися з чемпіонату Європи-2024 з футболу через образливі кричалки фанатів. Хорватські та албанські вболівальники скандували "Убий серба" під час матчу другого туру ЧЄ-2024 Хорватія — Албанія.

Про це заявив генеральний секретар Футбольного союзу Сербії Йован Шурбатович, повідомляє Sport Klub. За його словами, Сербія очікує жорсткого рішення УЄФА щодо албанців та хорватів, інакше команда може бойкотувати турнір.

"Те, що сталося, — це скандал. Футбольний союз Сербії вимагатиме від УЄФА прийняти найжорсткіші санкції, інакше ми не продовжимо участь у чемпіонаті Європи.

Це справжній скандал, і ми не хочемо, щоб це колись повторилося", – сказав Шурбатович.

Фанати співають "Убий серба" на Євро-2024

Нагадаємо, Хорватія та Албанія звели гру внічию (2:2) на Євро-2024. З розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

До речі, сербські вболівальники також відзначилися на чемпіонаті Європи. У матчі першого туру ЧЄ-2024 серби притягли на гру з Англією (0:1) величезну кількість російських прапорів.