Хорватія — Албанія: онлайн-трансляція голів Євро-2024

Невдахи першого туру зіграють між собою

У середу, 19 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу пройде 6-й ігровий день. Відкриватимуть програму матчів Хорватія та Албанія.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію гри Хорватія — Албанія. У цій статті оперативно буде додано відео голів, а після зустрічі — відеоогляд поєдинку.

Хорватія – Албанія – початок о 16:00 (оновлюється)

Представники групи B Хорватія та Албанія невдало стартували на Євро-2024, а тепер в очному поєдинку визначать сильнішого. Той, хто програє, ймовірно, залишить ЧЄ-2024, а переможець продовжить боротьбу за путівку у плей-офф із фаворитами квартету Італією та Іспанією. Фурія Роха та Скуадра Адзурра свій матч другого туру ЧЄ-2024 проведуть у четвер, 20 червня. Зазначимо, хорвати є фаворитами у зустрічі з албанцями, проте Орли на характері здатні відібрати очки у більш сильніших суперників.

Матч Хорватія — Албанія відбудеться у Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні", початок поєдинку — о 16:00 за київським часом. Цю гру можна подивитися в Україні по ТБ, причому безкоштовно.

Нагадаємо, Хорватія в першому турі була просто знищена іспанцями (0:3), а Албанія втратила нічию з італійцями (1:2).