На Евро прогремел очередной скандал: одна сборная может сняться с турнира

В Сербии поставили УЕФА ультиматум

Сборная Сербии может сняться с чемпионата Европы-2024 по футболу из-за оскорбительных кричалок фанатов. Хорватские и албанские болельщики скандировали "Убей серба" во время матча второго тура ЧЕ-2024 Хорватия — Албания.

Об этом заявил генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович, передает Sport Klub. По его словам, Сербия ожидает жесткого решения УЕФА касательно албанцев и хорватов, в противном случае команда может бойкотировать турнир.

"То, что произошло, – это скандал. Футбольный союз Сербии потребует от УЕФА принять самые жесткие санкции, в противном случае мы не продолжим участие в чемпионате Европы.

Это настоящий скандал, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось", – сказал Шурбатович.

Фанаты поют "Убей серба" на Евро-2024

Напомним, Хорватия и Албания свели игру вничью (2:2) на Евро-2024. С расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

К слову, сербские болельщики также "отличились" на чемпионате Европы. В матче первого тура ЧЕ-2024 сербы притащили на игру с Англией (0:1) огромное число российских флагов.