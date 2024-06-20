"Краще, якби було більше "білих": політик у Німеччині спровокувала скандал навколо збірної на Євро

Заступник голови Бундестагу спровокувала расистський скандал

Заступник голови Бундестагу та представник партії "Союз 90/Зелені" 58-річна Катрін Герінг-Еккардт після перемоги збірної Німеччини з футболу над Угорщиною на Євро-2024 опублікувала скандальний пост в соцмережі. У повідомленні вона пошкодувала, що в команді Німеччини були не лише білі німецькі гравці.

Ці слова викликали обурення, політика звинуватили у расизмі, повідомляє Bild. Із засудженням виступили відомий сходознавець та замлави ліберальної партії СвДП.

Повністю повідомлення звучало так: "Ця команда справді незрівнянна. І тільки уявіть, якби там були лише білі німецькі гравці".

У відповідь, сходознавець Ахмад Мансур. зазначив: "Будь-який, хто обговорює колір шкіри гравців збірної Німеччини, займається расизмом, незалежно від мотивів, що стоять за цим". А заступник голови ліберальної партії СвДП Вольфганг Кубіцкі назвав це "справді тривожним, коли про людей у Німеччині судять за кольором шкіри".

У підсумку, Герінг-Еккардт написала: "Я видалила свій твіт. Перепрошую за те, як я це висловила. Мене лише схвилювало, що 21% німців вважають, ніби було б краще, якби у збірній було більше "білих". пишаюся нашою командою і сподіваюся, що нам вдасться переконати той 21%".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Канделакі образила грузинів за пісню про Путіна на Євро-2024.