Данія — Англія: онлайн-трансляція голів на Євро-2024

Велику гру прийме Франкфурт-на-Майні

У четвер, 20 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу зустрінуться фаворити групи С. За вихід у плей-оф змагатимуться команди Данії та Англії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Данія — Англія. У цій статті оперативно буде доступне лише відео голів, а після закінчення гри – хайлайти поєдинку.

Данія — Англія — початок о 19:00 (оновлюється)

Англія у разі перемоги забезпечить собі вихід у плей-оф, адже стане недосяжною для двох інших збірних по квартету. А ось данцям необхідно набирати очки після осічки у грі зі словенцями.

Матч Данія — Англія відбудеться у Франкфурт-на-Майні на "Франкфурт Арені", початок поєдинку о 19:00 за київським часом. Цю зустріч покажуть в Україні ексклюзивно на медіасервісі Megogo.

Нагадаємо, збірна Словенії сенсаційно відібрала очки у данців (1:1) у першому турі ЧЄ-2024. Сербія, у свою чергу, дала бій Англії (0:1), проте дивідендів з цього не отримала. Додамо, що серби напередодні погрожували УЄФА покинути турнір. Все через інцидент у грі іншої групи Хорватія — Албанія (2:2). З розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".