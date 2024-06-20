Іспанія – Італія: онлайн-трансляція матчу Євро-2024

Великий матч відбудеться у Гельзенкірхені

У четвер, 20 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться великий поєдинок Іспанія — Італія. Вивіска зустрічі варта фіналу змагань.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію головної гри групового етапу. Зустріч відбудеться у Гельзенкірхені на "Арені АуфШальке", початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Іспанія — Італія — початок о 22:00 (оновлюється)

Фаворити групи B та Євро-2024 перетнуться у другому турі групового етапу. Іспанці є фаворитами протистояння, проте Італію ніколи не варто скидати з рахунків. Додамо, що матч Фурії Роха та Скуадра Адзурра покажуть в Україні в режимі онлайн.

Востаннє команди зустрічалися між собою у 2023 році у півфіналі Ліги націй. Тоді іспанці здолали Італію з рахунком 2:1.

Нагадаємо, у першому турі ЧЄ-2024 іспанці розгромили Хорватію (3:0), а Італія насилу перемогла Албанію (2:1). В іншому матчі 2-го туру у квартеті B Хорватія втратила перемогу над Албанією (2:2), що заплутало ситуацію у групі. З розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".