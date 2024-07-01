"Жирона" готує ганебний трансфер гравця з російської ліги: як поставляться Довбик та Циганков

Вірменський футболіст "Краснодару" Едуард Сперцян може опинитися в іспанському клубі

Іспанська "Жирона" розпочала переговори з російським клубом "Краснодар" з приводу придбання гравця команди та збірної Вірменії Едуарда Сперцяна. Іспанці вже навіть зробили першу пропозицію російському клубу. При цьому, думкою лідерів команди, українських легіонерів Артема Довбика та Віктора Циганкова у "Жироні" явно ніхто не поцікавився.

Про пропозицію росіянам щодо 23-річного вінгера повідомляє журналіст Іван Кірос . Суму, якою іспанський клуб збагатить представника країни-агресора, джерело не повідомляє. Transfermarkt оцінює вартість вірменина у 20 мільйонів євро.

"З Росії повідомляють, що "Жирона" повертається у боротьбу за вірменського плеймейкера та нападаючого Едо Сперцяна (23) з "Краснодара" (33гри/11голів/7передач). Ми вже розпочали переговори і зробили пропозицію росіянам", — повідомляє джерело.

"Жирона" переключила свою увагу на Сперцяна через зрив трансферу уругвайського вінгера Лусіано Родрігеса, додає Кірос. Інших подробиць він не наводить.

Едуард Сперцян виступає за збірну Вірменії, але народився у російському місті Ставрополь. Він вихованець "Краснодару", за який виступає з 2021 року.