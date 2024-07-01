"Жирона" готовит позорный трансфер игрока из российской лиги: как отнесутся Довбик и Цыганков

Армянский футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян может оказаться в испанском клубе

Испанская "Жирона" начала переговоры с российским клубом "Краснодар" по поводу приобретения игрока команды и сборной Армении Эдуарда Сперцяна. Испанцы уже даже сделали первое предложение российскому клубу. При этом, мнением лидеров команды, украинских легионеров Артема Довбика и Виктора Цыганкова в "Жироне" явно никто не поинтересовался.

О предложении россиянам по 23-летнему вингеру сообщает журналист Иван Кирос. Сумму, которой испанский клуб обогатит представителя страны-агрессора, источник не сообщает. Transfermarkt оценивает стоимость армянина в 20 миллионов евро.

"Из России сообщают, что "Жирона" возвращается в борьбу за армянского плеймейкера и нападающего Эдо Сперцяна (23) из "Краснодара" (33игры/11голов/7передач). Мы уже начали переговоры и сделали предложение россиянам", — сообщает источник.

"Жирона" переключила свое внимание на Сперцяна из-за срыва трансфера уругвайского вингера Лусиано Родригеса, добавляет Кирос. Других подробностей он не приводит.

Эдуард Сперцян выступает за сборную Армении, но родился в российском городе Ставрополь. Он воспитанник "Краснодара", за который выступает с 2021 года.