Магазин з іграшками для дорослих замість бренду автомобілів: на Євро-2024 відбувся незвичайний курйоз (фото)

Футбольні фанати потрапляли на інший сайт

Одним із спонсорів Євро-2024 став Китайський виробник автомобілів BYD. І тисячі німецьких уболівальників, зацікавлені його рекламою, вирушили на сайт виробника.

Через те, що національний домен у Німеччині ".de", футбольні фанати потрапили на сайт секс-шопу Buy Your Dildo. У результаті власникам сайту довелося вивісити спеціальний текст для футбольних фанатів із Німеччини, повідомляє "Телеграф".

У повідомлення зазначається: "Якщо ви шукаєте китайського виробника автомобілів, ви знайдете його на www.byd.com". УЄФА оголосив виробника BYD офіційним партнером та галузі електронної мобільності на Євро-2024 у середині січня.

Раніше пишногруда росіянка внесла розкол до збірної України на Євро-2024. Моделі Віолетті Грачовій та українському гравцю Михайлу Мудрику приписують роман.

Як повідомляв "Телеграф", на Євро стався скандал зі стюардами, які били фанатів у підтрибунному тунелі, що веде до газону стадіону. Також стало відомо, чому головні фаворити Євро ніколи не співають гімну своєї країни.