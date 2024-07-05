Не стежили за своїми жестами: двоє футболістів Євро-2024 отримали покарання — що вони показали (фото)

Гравець збірної Туреччини пропустить два матчі, а англієць — один умовно

Турецького футболіста Меріха Демірала дискваліфіковано на два матчі за демонстрацію націоналістичного жесту. У той же час гравець збірної Англії Джуд Беллінгем дискваліфікований на один матч умовно за образливий жест на адресу лави запасних збірної Словаччини.

Таким чином, Демірал не зможе взяти участь у матчі 1/4 фіналу Євро-2024 Нідерланди – Туреччина, а також пропустить наступну гру збірної Туреччини. У свою чергу, Беллінгем зможе взяти участь у матчі Англія — Швейцарія, повідомляє УЄФА.

Меріх Демірал показав ультранаціоналістичне вітання угруповання "Сірі вовки". Цей жест заборонено у низці країн Європи, оскільки цей рух дотримується націоналістично-екстремістської та антисемітської ідеології. У Німеччині ані саме це угруповання, ані його жест не заборонені. Водночас "Сірі вовки" перебувають під наглядом Федерального відомства з охорони конституції, повідомляє Deutsche Welle. У свою чергу, Демірал пояснив, що показав жест "Сірих вовків" на знак тріумфу з приводу перемоги та гордістю за свою країну.

Демірал у матчі 1/8 фіналу забив два голи у ворота збірної Австрії. Його перший гол став найшвидшим в історії плей-оф чемпіонатів Європи.

У свою чергу Беллінгем після забитого м’яча у ворота збірної Словаччини кілька разів змахнув рукою біля свого паху. Пізніше хавбек англійців назвав цю демонстрацію жартівливим жестом для друзів.

У матчі 1/8 фіналу між збірними Англії та Словаччини, програючи до 90+5 хвилини з рахунком 0:1, англійці змогли зрівняти результат зусиллями Беллінгема. А потім у першому додатковому таймі Англія вийшла вперед завдяки голу Кейна — 2:1.

Як повідомляв "Телеграф", матчі 1/4 фіналу Євро-2024 відбудуться 5-6 липня. Зокрема, 6 липня відбудуться ігри Англія – Швейцарія та Нідерланди – Туреччина.