Іспанія — Німеччина: де і коли дивитись чвертьфінал Євро-2024

Обидві команди є претендентами на перемогу у турнірі

У п’ятницю, 5 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу стартують чвертьфінали. Першими у цій стадії турніру зіграють іспанці та німці. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Німеччина.

У прямому ефірі в Україні гру Іспанія — Німеччина покаже ексклюзивно медіасервіс Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, в Україні гра Іспанія — Німеччина буде доступна для перегляду онлайн на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів). Зустріч відбудеться у Штутгарті на однойменній арені, початок поєдинку о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У першому раунді плей-оф Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1).

Збірна Німеччини виграла на турнірі квартет А, обігравши Шотландію (5:1), Угорщину (2:0), а також зігравши внічию зі Швейцарією (1:1). У 1/8 фіналу німці зламали опір Данії (2:0). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".