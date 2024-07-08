Магучіх "перестрибнула" через Кличка: який "вічний" рекорд побила українка

Напередодні українська легкоатлетка встановила світовий рекорд

Стрибок української легкоатлетки Ярослави Магучіх, яка встановила світовий рекорд, викликала жваві суперечки в Мережі. Зокрема його порівняли зі стрибком через Кличка із запасом у 9 сантиметрів.

Українка на змагання у Парижі менш як за місяць до Олімпіади подолала планку на висоті 2,10 метра. Користувач Facebook Chepynoga Vitalii зазначає :

"Щоб уявити, яку висоту взяла Ярослава Магучіх, уявіть собі, що вона перескочила через Кличка, із запасом 9 см…!!!!". Також висоті 2.10 метра відповідає штучна новорічна ялинка.

Магучіх напередодні побила рекорд, який тримався з 1987 року. Тоді болгарська спортсменка Стефка Костадінова здолала планку на висоті 2,09 метра. Цей рекорд вважався одним із найстаріших. І тепер, через 37 років, Магучіх перевершила це досягнення на 1 сантиметр.

Зазначимо, що українка спершу виграла змагання. У боротьбі з австралійкою Ніколой Оліслагерс Ярослава єдиною подолала планку на висоті 2.03 м. Після цього Магучіх підкорила висоту 2.07 м (з другої спроби), оновивши особистий рекорд зі стрибків у висоту. А потім із першої ж спроби взяла висоту 2.10 м та встановила світовий рекорд.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Магучіх виграла чемпіонат Європи перед Олімпіадою.