Магучіх та інші: збірна України претендує на медалі чемпіонату Європи

Протягом 6 днів у Римі розіграють медалі континентальної першості з легкої атлетики

7 червня у Римі стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики. Упродовж шести днів у столиці Італії буде розіграно 49 комплектів медалей. Це останній великий турнір перед Олімпіадою у Парижі.

Незважаючи на близькість Олімпіади, своїм шансом ще раз виступити за великого скупчення публіки, планують скористатися практично всі найсильніші атлети Старого світу. Для участі у змаганнях заявлено 1560 легкоатлетів (799 чоловіків та 761 жінка) з 48 країн Європи. Чинні чемпіони захищатимуть титули у 32 дисциплінах із 40.

Без марафону на рік Олімпіади

На нинішньому чемпіонаті Європи, за традицією, буде розіграно по 24 комплекти нагород у чоловіків та жінок та один – у змішаній естафеті 4х400 метрів. А ось до розкладу видів програми внесено корективи, як це традиційно відбувається у рік проведення Олімпіад.

Місце марафону в програмі знову зайняв напівмарафон (21,0975 км) Ця дистанція рівно вдвічі коротша за класичний марафон – 42 км 195 метрів. Крім того, у спортивній ходьбі було виключено дистанцію 35 км.

За два місяці, 1-11 серпня у Парижі пройде легкоатлетичний турнір Олімпіади. І зайві навантаження представникам таких складних енерговитратних дисциплін не потрібні.

Не в найсильнішому складі

Проте, незважаючи на велику кількість зірок, які найближчими днями виблискуватимуть на Олімпійському стадіоні в Римі, низка лідерів збірної України все ж таки вирішила відмовитися від виходу на старт і зосередитися на підготовці до Ігор у камерній обстановці.

Зокрема, серед учасників європейського чемпіонату не буде таких зірок української та європейської легкої атлетики, як Марини Бех-Романчук (стрибки у довжину та потрійний стрибок), Андрія Проценка (стрибки у висоту) та Вікторії Ткачук (біг на 400 метрів із бар’єрами).

Вікторія Ткачук так пояснила відмову від участі в турнірі: "На жаль, мені довелося ухвалити складне рішення, і я пропускаю чемпіонат Європи. Але цей сезон особливий, і всі сили хочу направити на те, щоб успішно виступити на Олімпійських іграх, краще відновитися та якісно виконувати роботу. Дякую кожному за підтримку; дякую, що ви зі мною. І хочу сказати одне: кожен спортсмен, особливо в олімпійський рік, викладається на двісті відсотків у всіх сенсах цього слова. Тому вдячна тим людям, які справді щиро нас підтримують, хвилюються за нас, допомагають і по-справжньому поряд у такі складні моменти”.

При цьому Бех-Романчук не приїхала до Риму через травму, хоча, за власними словами, дуже хотіла взяти участь у змаганнях. "Ви знаєте, що я завжди борюся до кінця! Але, на жаль, нещодавно я отримала травму на тренуванні, яка не дозволить мені змагатися найближчим часом. Це біль, який я не можу терпіти, і навантаження лише погіршать мій стан! На цей момент травма виявилася сильнішою за мене і мені довелося відмовитися від чемпіонату Європи заради реабілітації. жорстокий, і успіх відвернувся від мене…», — пише у своїх соцмережах спортсменка.

Загалом у команді 46 атлетів та троє запасних. Але головна увага українських уболівальників, безумовно, буде прикута до сектора стрибків у висоту. Адже у нашому жіночому квартеті від кожної можна чекати боротьби не просто за добрий результат, а за медалі. І навіть – за перемогу.

Почала літо з перемоги

Головна "зірочка" збірної України — Ярослава Магучіх — вже розпочала нинішнє "олімпійське" літо з перемоги. 2 червня у Стокгольмі відбувся останній перед чемпіонатом Європи етап "Діамантової ліги". І саме турніром у Стокгольмі Ярослава відкрила літній олімпійський сезон-2024. Подолавши 1.97 м із третьої спроби та 2.00 з другої, вона стала переможницею змагань зі стрибків у висоту. Могучих також виконала дві спроби на висоті 2:03, але планка не встояла. А від третьої спроби українка відмовилась.

"Це були мої перші змагання у такому важливому році. Сезон я відкрила стрибком на два метри, що не ідеально, але добре для початку, — зазначила Ярослава в інтерв’ю організаторам, — Це був мій перший старт, де я спробувала новий розбіг. Звичайно, я тренувала його і раніше, але потрібно більше практики і, певна, на чемпіонаті Європи все буде краще.

Наступний старт у мене саме там, і я захищатиму титул чемпіонки Європи і прагнутиму показати кращі результати. Вірю, що буду готова стрибнути вище, ніж на два метри, адже я справді добре готова й у добрій формі. Але яка висота є метою, нехай залишиться моєю таємницею”.

У призерах цих змагань й ще одна українка. Ірина Геращенко, німкеня Імке Оннен та австралійка Нікола Оліслагерс завершили змагання з результатом 1.94 м. Проте за спробами Оннен стала другою, Геращенко замкнула першу трійку, а Оліслагерс була четвертою. А ось Юлія Левченко фінішувала у Стокгольмі на 9-му місці з результатом 1.82 м.

Зазначимо, що четвертою стрибункою у складі команди на європейський чемпіонат поїде Юлія Чумаченко. В активі спортсменки поки що одна вагома перемога – на Універсіаді-2019 у Неаполі.

"Це жахливо, бо насправді це нонсенс"

У нинішніх реаліях Чемпіонат Європи – не лише шанс на досягнення високого спортивного результату, а й зайва нагода нагадати світу про ситуацію в країні. І своїми здобутками спортсмени привертають увагу світової преси, через неї розповідаючи про жахіття війни в центрі Європи.

Так, напередодні, за 50 днів до початку Олімпійських ігор британське видання The Guardian опублікувало інтерв’ю зі срібним призером чемпіонату світу-2017 Юлією Левченко. Саме текст про Юлію став основним матеріалом цього випуску. Журналіст видання відвідав Україну у травні. І саме наприкінці місяця він поспілкувався із стрибункою.

Юлія приїхала до Києва повболівати за молодшу сестру Поліну на всеукраїнських змаганнях та на власні очі побачила рекордний стрибок Поліни. При цьому змагання переривалися на півгодини через повітряну тривогу, через що вона запізнилася на інтерв’ю: "Знаєте, схоже, ми пристосувалися до цієї ситуації, — каже Левченко. — Це жахливо, бо насправді це нонсенс, але тепер ми до цього пристосовуємось. Тут, у Києві, зараз безпечніше, ніж у Дніпрі чи Харкові. Це безпека, але це не безпека".

Зрозуміло, що збірні Росії та Білорусі не допущені до участі в чемпіонаті рішенням World Athletics та Європейської легкоатлетичної асоціації від 2 березня 2022 року, прийнятим у зв’язку з повномасштабним вторгненням російських військ в Україну. З березня 2022 року російські та білоруські атлети не беруть участі в жодних міжнародних легкоатлетичних стартах.