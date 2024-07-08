Магучих "перепрыгнула" через Кличко: какой "вечный" рекорд побила украинка

Накануне украинская легкоатлетка установила мировой рекорд

Прыжок украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, установившей мировой рекорд, вызвал оживленные споры в Сети. В частности его сравнили с прыжком через Кличко с запасом в 9 сантиметров.

Украинка на соревнования в Париже менее чем за месяц до Олимпиады преодолела планку на высоте 2,10 метра. Пользователь Facebook Chepynoga Vitalii отмечает:

"Чтобы представить, какую высоту взяла Ярослава Магучих, представьте себе, что она перескочила через Кличко, с запасом в 9 см…!!!!". Также высоте 2.10 метра соответствует искусственная новогодняя елка.

Магучих накануне побила рекорд, который держался с 1987 года. Тогда болгарская спортсменка Стефка Костадинова преодолела планку на высоте 2,09 метра. Этот рекорд считался одним из старейших. И теперь, спустя 37 лет, Магучих превзошла это достижение на 1 сантиметр.

Отметим, что украинка сначала выиграла соревнования. В борьбе с австралийкой Николой Олислагерс Ярослава единственной преодолела планку на высоте 2.03 м. После этого Магучих покорила высоту 2.07 м (со второй попытки), обновив личный рекорд по прыжкам в высоту. А затем с первой же попытки взяла высоту 2.10 м и установила мировой рекорд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Магучих выиграла чемпионат Европы перед Олимпиадой.