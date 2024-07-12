Стопами Тимощука: українського олімпійця позбавлять звань та титулів за роботу в Росії

Колишній спортсмен обрав російські рублі

Федерація хокею України (ФХУ) відреагувала на інформацію про роботу колишнього хокеїста збірної України та ексспівробітника ФХУ В’ячеслава Завальнюка у Росії. Він, як і колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук, вирішив заробляти у країні-агресорі під час повномасштабної війни.

ФХУ ініціює процедуру початку позбавлення Завальнюка всіх спортивних та державних звань, зокрема, врученого у 2008 році Ордену "За заслуги" ІІІ ступеня. Про це повідомляє пресслужба Федерації у Telegram.

"Найбільший цинізм вчинку Завальнюка полягає в тому, що за день до його ганебного переходу російський ракетний удар по рідному для В'ячеслава Києву відібрав життя не менше 34-х людей, більшість з яких були працівниками й пацієнтами клінік "Охматдит", "Адоніс" та "Ісіда", — йдеться у повідомленні ФХУ,

Нагадаємо, "Чайка" (Нижній Новгород) оголосила про включення 49-річного ексзахисника збірної України у тренерський штаб клубу. В’ячеслав у національній команді виступав на всіх чемпіонатах світу з 1999 до 2007 року, а також зіграв на Олімпіаді в Солт-Лейк-Сіті.

До речі, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимощука. Крім того, Українська асоціація футболу (УАФ) позбавила рекордсмена збірної України за кількістю матчів (144) усіх титулів та заборонила йому займатися будь-якою футбольною діяльністю на території України довічно. Анатолій у відповідь пішов у міжнародний суд.