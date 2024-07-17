Де можна дивитися Олімпійські Ігри 2024: розклад трансляцій

В Україні до Олімпійських ігор запустять спеціальну локацію, де можна буде повболівати за спортсменів і самому весело провести час

26 липня стартують літні Олімпійські ігри-2024, які проходитимуть до 11 серпня. У змаганнях візьме участь збірна України, від нашої країни боротимуться за медалі 140 атлетів.

Офіційним транслятором Ігор в Україні буде "Суспільне", повідомляє "Телеграф". Безкоштовну трансляцію змагань можна буде переглянути на каналі "Суспільне Спорт" та на місцевих телеканалах "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Одеса", "Суспільне Львів" тощо). Також трансляції будуть доступні на "Радіо Промінь".

Кількість ефірних годин становитиме не менше 200 годин. На сайті "Суспільне" будуть доступні чотири додаткові потоки трансляції змагань.

Повний список каналів:

Суспільне Чернівці

Вінниця Вінниця

Суспільне Луцьк

Суспільне Дніпро

Суспільне Донбас

Суспільне Житомир

Суспільне Чернігів

Суспільне Ужгород

Суспільне Запоріжжя

Суспільне Івано-Франківськ

Суспільне Кропивницький

Суспільне Київ

Суспільне Львів

Суспільне Миколаїв

Суспільне Одеса

Суспільне Полтава

Суспільне Рівне

Суспільне Суми

Суспільне Тернопіль

Суспільне Харків

Суспільне Херсон

Суспільне Хмельницький

Суспільне Черкаси

Суспільне Крим

Ігри пройдуть у Парижі, але, окрім столиці Франції, у проведенні змагань будуть задіяні й інші міста. Так, баскетбольний турнір пройде в Ліллі, футбольний — окрім Парижа, відбудеться у Бордо, Марселі, Ліоні, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні, а змагання з серфінгу, навіть не на материковій частині Франції, а на Таїті — острові Французької Полінезії у Тихому. океан. Пляжі Теахупоо, де щороку проводиться один із етапів Світової ліги серфінгу (WSL), було обрано місцем проведення олімпійського турніру з цього виду спорту, який дебютував на Олімпійських іграх лише у Токіо-2020.

Офіційна церемонія відкриття Ігор відбудеться 26 липня, у самому центрі Парижа. Парад атлетів пройде Сеною, а сама церемонія — на площі Згоди (Конкорд). Першою трансляцією Олімпіади стане матч збірної України з футболу 24 липня проти олімпійської команди Іраку.

В Україні до Олімпійських ігор запустять спеціальну локацію, де можна буде повболівати за спортсменів і весело провести час.

Раніше "Телеграф" розмірковував, чому українських футболістів не відпускають на Олімпіаду, і які можуть бути наслідки.