"Що вона несе": у Росії зацькували легенду спорту, яка заговорила про перемир’я з Україною

Відома тренерка розгнівала своїх співвітчизників

Заслужена тренерка СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова вважає, що Росія не повинна відмовлятися від олімпійського перемир’я. Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив про олімпійське перемир’я.

Відповідний коментар Тарасової наводить sport24.ru. Тетяна вважає, що РФ має ухвалити пропозицію МОК.

"Відмінно, що МОК оголосив олімпійське перемир’я. Якщо вони говорять, значить реально можуть все організувати.

Чому Росії не варто погоджуватися на перемир’я? Протягом десятиліть ми очолювали світовий спорт, а наші результати були найкращими. Хіба ми весь час сидимо в опозиції?

Наші спортсмени та тренери дуже багато працюють. Результат їхньої діяльності може бути оцінений лише на змаганнях, тому до них у мене немає питань. Потрібно зробити так, щоби нас завжди допускали й ніколи не мали до нас претензій.

Чому ми маємо весь час відмовлятися? Тому що ми такі круті, чи що?

Круті зараз бігають та стрибають на Олімпійських іграх, а ми просто вдома”, – сказала Тарасова.

Російські користувачі накинулися на Тарасову після цих слів. У мережі почали ображати Тетяну.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон публічно запропонував Росії олімпійське перемир’я. У Кремлі на це відповіли відмовою.