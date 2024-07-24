Багаторазову олімпійську чемпіонку не пустили на Олімпіаду через відео 4-річної давності

Іменита спортсменка пропустить Олімпіаду

Олімпійську чемпіонку з кінного спорту (виїздка та командна виїздка) Шарлотту Дюжарден із Великої Британії відсторонили від Олімпіади-2024 у Парижі. Все через жорстке поводження з конем.

Про це повідомляє The Telegraph. За інформацією джерела, приводом для дискваліфікації стало відео 4-річної давнини.

На кадрах видно, як Дюжарден тренує 19-річну вершницю і б’є коня батогом по ногах, щоб той краще виконував елемент. Скаргу на олімпійську чемпіонку подала учениця чемпіонки.

"Шарлотта Дюжарден знаходилася в центрі арени. Вона сказала учениці: "Ваш кінь повинен вище підіймати ноги на галопі". Вона взяла довгий батіг і била коня понад 24 разів за хвилину, причому дуже сильно, дуже жорстко. Це було схоже на виставу зі слонами в цирку.

У цьому не було жодного сенсу. Жодної мети. Це неймовірно. На той час мій клієнт думав, що це, мабуть, нормально. Думав: вона є олімпійською чемпіонкою. Хто я такий, щоби сумніватися?" — заявив адвокат позивача.

Дюжарден пізніше вибачилася за інцидент.

"Те, що сталося, абсолютно не відповідає моєму характеру і не відображає те, як я треную своїх коней або треную своїх учнів. Однак виправдання немає. Мені дуже соромно, і мені слід було подати найкращий приклад у той момент", — заявила Шарлотта.

Раніше повідомлялося, що російська спортсменка Ксенія Костигова отримала два роки дискваліфікації за побиття коня. До речі, Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) повернула росіян на змагання.