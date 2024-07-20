"Чому Україні можна все?": Росія погрожує судом

Російський депутат назвав ситуацію "дискримінацією росіян"

Голова комітету Держдуми РФ зі спорту Дмитро Свищев прокоментував узаконену заборону на рукостискання між українськими та російськими атлетами на Олімпійських іграх у Парижі. До речі, на ЧС-2023 з фехтування в Мілані українку Ольгу Харлан дискваліфікували через відмову потиснути руку Анні Смирновій із РФ.

Відповідний коментар Свищева наводить "Матч ТВ". Він заявив, що російські спортивні органи можуть подати до суду через дискримінацію громадян РФ за національною ознакою.

"Дивно, що весь світ прогинається під бажаннями та побажаннями однієї країни. Таких країн-членів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) понад 200. До чого тут Україна? Чому Україні можна все те, що не можна іншим?

Якщо російських спортсменів допустили на Олімпіаду, отже, вони відповідають критеріям МОК – тема закрита. Українець ти, палестинець, росіянин, американець – для всіх правила мають бути єдині.

Тобі щось не подобається? Ну і не бери участь в Олімпійських іграх. Українці вже сіли на шию МОКу. Дивною є позиція МОК та міжнародних спортивних федерацій, що вони погоджуються з побажаннями українців та порушують норми спортивного етикету та правила в окремих видах спорту, які діють уже десятиліття.

Думаю, є юридична можливість оскаржити це рішення та подати заяву до суду. Наші спортивні федерації та Олімпійський комітет Росії (ОКР) могли б подати заяву до суду про дискримінацію громадян РФ за національною ознакою”, – сказав Свищев.

Нагадаємо, МОК дозволив росіянам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями. У підсумку до Франції на змагання вирушать 15 росіян. При цьому фільтр МОК не спрацював, і на Іграх таки виступатимуть Z-спортсмени.