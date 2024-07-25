Олімпіада-2024: де і коли безкоштовно дивитися церемонію відкриття Ігор у Парижі

Парад спортсменів пройде не на стадіоні, а на річці

У п’ятницю, 26 липня, офіційно стартують XXXIII Літні Олімпійські ігри в Парижі. Розпочнеться Олімпіада-2024 помпезною церемонією відкриття.

У прямому ефірі в Україні грандіозне шоу безплатно покаже телеканал "Суспільне спорт". Про це повідомляє "Телеграф".

Церемонію відкриття також безкоштовно покажуть місцеві телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернігів" тощо), а також "Перший". Крім того, подивитися шоу можна буде на Євроспорт 1, який доступний на медіаплатформі Megogo (потрібна підписка). Початок церемонії о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що на церемонії відкриття Ігор-2024 планується кілька нововведень. Вперше в історії літніх Олімпійських ігор церемонія відкриття пройде не на стадіоні, а на головній водній артерії – річці Сені – і вздовж неї. Парад спортсменів пройде по Сені, де делегація кожної країни пересуватиметься окремим човном.

Багато жителів та гостей Парижа зможуть побачити захід наживо абсолютно безплатно, адже квитки потрібні лише на нижніх набережних. Парад завершиться перед фіналом церемонії на Трокадері. Спортсмени будуть у центрі уваги постійно, що відображає мету "Парижа 2024" – провести Ігри, створені для спортсменів та самими спортсменами.

Нагадаємо, українські футболісти стартували на Іграх-2024 з поразки. Крім того, у нашій групі відбувся скандальний матч.